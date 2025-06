Zambrotta | Spogliatoio del Milan unito grazie a Gattuso Pirlo e Oddo …

Gianluca Zambrotta, leggenda del Milan, rivela come il suo spogliatoio si sia unito grazie alla leadership di Gattuso, Pirlo e Oddo. In un'intervista sincera, Zambrotta ha condiviso i momenti di gruppo e l’importanza di questi campioni nel rafforzare lo spirito di squadra. La loro influenza ha lasciato un'impronta indelebile, dimostrando che il vero successo nasce dalla coesione tra i giocatori.

Gianluca Zambrotta, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Gennaro Gattuso, suo ex compagno di squadra al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Zambrotta: “Spogliatoio del Milan unito grazie a Gattuso. Pirlo e Oddo …”

In questa notizia si parla di: zambrotta - milan - gattuso - spogliatoio

#FacebookLive #19giugno Tutti Convocati - Radio 24 Gattuso day Vai su Facebook

Zambrotta: Con me, Ringhio, Gigi e Bonucci bisogna ritrovare la voglia d'azzurro; Gattuso, Buffon, Bonucci, Zambrotta: oltre i 2006 anche Prandelli nel nuovo staff; Zambrotta a Il Mattino: “Napoli e Milan in testa? Non è una sorpresa! Capii subito il destino di Gattuso…”.

Zambrotta: «L’azzurro è parte di me. Che grande emozione tornare a Coverciano» - «Io nel gruppo di lavoro di Prandelli: ci occuperemo dell’attività di base» Eccolo qui Gianluca Zambrotta di nuovo in Nazionale. Secondo laprovinciadicomo.it

Zambrotta e gli scherzi al Milan: "Quella volta che Gattuso mangiò una lumaca intera" - "Sono a casa con mia moglie Valentina, mio figlio Riccardo di 7 anni e la nostra cagnolina Olivia. Da sport.sky.it