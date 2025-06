Zambrotta | Con me Ringhio Gigi e Bonucci bisogna ritrovare la voglia d' azzurro

Compagni da calciatori in Nazionale, si ritrovano ancora: l’ex terzino lavorerà al progetto di Prandelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Zambrotta: "Con me, Ringhio, Gigi e Bonucci bisogna ritrovare la voglia d'azzurro"

In questa notizia si parla di: zambrotta - ringhio - gigi - bonucci

Nasce la nuova Italia Gravina in attesa della risposta di Gattuso pensa a creare nuovi dirigenti tra gli ex calciatori, investendo nel settore giovanile Buffon. Gattuso. Bonucci. Barzagli. Forse anche Zambrotta. E Cesare Prandelli, il ct dell’Italia finalista a Euro 201 Vai su Facebook

Zambrotta: Con me, Ringhio, Gigi e Bonucci bisogna ritrovare la voglia d'azzurro; Nasce la nuova Italia: idea Prandelli come direttore tecnico di tutte le nazionali azzurre; Italia, idea Prandelli come direttore tecnico di tutte le nazionali azzurre e Gattuso ct.

Gattuso, Buffon, Bonucci, Zambrotta: oltre i "2006" anche Prandelli nel nuovo staff - ) Come sottolineato da Sky Sport nelle prossime ore ci sarà un contatto diretto tra Gravina e Gattuso proprio per cap ... Lo riporta informazione.it

Zambrotta: entusiasmo e forza del gruppo per battere la Spagna - Chiellini e Bonucci sono due giocatori che si conoscono da tantissimo tempo. Da it.uefa.com