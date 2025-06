Zakharova stoppa intervento Usa in Iran | Conseguenze negative e imprevedibili Peskov | Uccisione Khamenei aprirebbe vaso di Pandora – VIDEO

In un clima di crescente tensione internazionale, la Russia mette in guardia gli Stati Uniti dal rischioso intervento militare in Iran, sottolineando le conseguenze imprevedibili di un’azione che potrebbe aprire il vaso di Pandora. Zakharova e Peskov avvertono che una simile mossa, come l’uccisione di Khamenei, potrebbe scatenare una crisi destabilizzante a livello globale. La pace e la stabilità internazionale sono davvero a rischio: cosa ci riserva il futuro?

La Russia ha messo in guardia gli Stati Uniti sull'entrata in guerra a fianco di Israele contro l'Iran. Confermate anticipazioni del Giornale d'Italia Mosca stoppa l'intervento militare Usa in Iran, come anticipato dal Giornale d'Italia. A parlare è la portavoce del ministero degli Esteri, Ma.

Israele verso una nuova escalation contro l'Iran. Netanyahu: "Colpiremo ogni obiettivo degli ayatollah". Teheran stoppa i negoziati con gli Usa sul nucleare - Con il passare dei giorni, la tensione tra Israele e Iran si intensifica, prefigurando una possibile escalation militare senza precedenti.

Zakharova stoppa intervento Usa in Iran: “Conseguenze negative e imprevedibili”, Peskov: “Uccisione Khamenei aprirebbe vaso di Pandora” – VIDEO.

