Yoga facciale | cos’è e perché includerlo nella propria routine di benessere

Lo yoga facciale, una pratica che unisce mindfulness e esercizi mirati, sta conquistando sempre più appassionati di benessere. In occasione dello Yoga Day, esploriamo come questa tecnica possa migliorare l’armonia tra mente e corpo, contribuendo a un viso più tonico e luminoso. Includerlo nella propria routine quotidiana significa prendersi cura di sé in modo naturale ed efficace, riscoprendo il piacere di sentire il proprio viso risplendere.

Life&People.it Per capire che cos’è lo yoga facciale è necessario esplorare la filosofia che costituisce l’intera branchia della pratica dello yoga. Oggi, 21 giugno si celebra lo Yoga Day – Giornata Internazionale dello Yoga, un’opportunità speciale per riflettere sul valore di tutte quelle discipline che agevolano l’armonia tra corpo e mente. In questo scenario, negli ultimi tempi è stato introdotto un alleato innovativo nella cura del viso e del benessere mentale che prende il nome di yoga facciale. Ma che cos’è nello specifico e quali sono suoi benefici? Tradizionalmente, quando pensiamo alla cura del viso facciamo riferimento a quell’insieme di trattamenti e prodotti da applicare per apportare idratazione e rendere la pelle visibilmente più sana, tonica ed elastica. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

In questa notizia si parla di: yoga - facciale - includerlo - propria

Yoga facciale: come praticarlo con l’aiuto di Foreo - Quest’anno, FOREO, leader nella tecnologia per la cura della pelle, invita tutti a scoprire un nuovo modo di prendersi cura di sé, integrando lo yoga facciale nella propria routine di bellezza ... Si legge su fashiontimes.it

Esercizi di yoga facciale: alleati contro l'invecchiamento - Si tratta di una costola dello yoga vero e proprio, disciplina originaria dell'India. Scrive my-personaltrainer.it