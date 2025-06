Yoga Day invito alla lentezza Il saluto al Sole che scalda l’anima

Lo yoga diventa un ponte tra il corpo e la mente, un rituale che invita a rallentare, ascoltare e riscoprire l’armonia interiore. In occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, il solstizio d’estate si trasforma in un’opportunità unica per immergersi nella calma e nel benessere diffuso, lasciando che il saluto al sole scaldi non solo l’anima, ma anche il cuore di tutta la comunità. Unisciti a noi e riscopri il potere della lentezza.

di Marianna Grazi Un invito alla lentezza, all'ascolto e alla connessione con sé stessi e con gli altri: in occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, che ricorre ogni anno nel giorno del solstizio d'estate, la Toscana si trasforma in un palcoscenico diffuso dedicato al benessere psicofisico e alla consapevolezza. Una giornata per riscoprire l'importanza del respiro, della lentezza, della connessione con sé stessi e con gli altri. "Lo yoga – ricorda l'insegnante e formatrice Francesca Landi – è molto più di una disciplina fisica: è uno strumento di pace interiore, e in tempi incerti è quanto mai necessario".

