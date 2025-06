Yildiz Juve Locatelli consiglia i bianconeri | È veramente forte dobbiamo tenercelo stretto Cosa filtra sul rinnovo del 10

Manuel Locatelli esalta il talento di Yildiz, definendolo un vero gioiello della Juventus. Le sue parole sottolineano quanto il giovane turco possa essere fondamentale per il futuro bianconero. Con un rinnovo che si avvicina, il capitano invita la società a blindarlo, riconoscendo in lui un patrimonio prezioso. La Juventus ha tra le mani un talento da custodire gelosamente, perché il suo potenziale potrebbe fare la differenza in un grande progetto.

Yildiz Juve, Locatelli consiglia i bianconeri: tutte le dichiarazioni del capitano sul talento turco. Manuel Locatelli ha parlato a DAZN elogiando il talento della Juve Kenan Yildiz. In questi giorni si è parlato molto del possibile rinnovo del numero 10 bianconero e anche il capitano ha consigliato al club di blindarlo e tenerselo stretto. YILDIZ – «È veramente forte, uno dei talenti più promettenti del calcio europeo. Ha una famiglia perbene dietro ed è una cosa che gli fa bene. Dobbiamo tenercelo stretto come Juve ». L’INTERVISTA COMPLETA DI LOCATELLI .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz Juve, Locatelli consiglia i bianconeri: «È veramente forte, dobbiamo tenercelo stretto». Cosa filtra sul rinnovo del 10

In questa notizia si parla di: juve - locatelli - yildiz - consiglia

Pagelle Venezia Juve: il rigore di Locatelli e i guantoni di Di Gregorio valgono la Champions, aura Yildiz VOTI - Nell'ultima giornata di campionato, il match tra Venezia e Juventus ha regalato emozioni e intense prestazioni.

Locatelli a DAZN: «Quello che ho ricevuto da Chiellini, Bonucci e Danilo ora lo devo trasmettere. Tudor ha il DNA Juve, Yildiz va tenuto stretto. Vi svelo questo su Thuram» - Manuel Locatelli, capitano della Juventus, si prepara con determinazione alla sfida contro il Wydad Casablanca, svelando i messaggi ricevuti da Chiellini, Bonucci e Danilo e condividendo le sue sensazioni sul recupero.

JUVE IN CHAMPIONS, LA ROMA VINCE MA NON BASTA I bianconeri battono 3-2 il Venezia al Penzo grazie ai gol di Yildiz, Kolo Muani e Locatelli, conquistando così la qualificazione alla prossima Champions League Quinto posto finale per la Roma, ch Vai su Facebook

A Venezia succede di tutto, poi il rigore di Locatelli salva la Champions della Juve; Locatelli: Voglio tornare in Nazionale. Yildiz è il futuro della Juventus; Juve, Locatelli l'ha detto su Yildiz. E Bremer....

Locatelli: "Quando sei alla Juventus non ti poni limiti. Tiro sempre le orecchie a Thuram, ci teniamo stretto Yildiz" - Manuel Locatelli parla a tutto campo, tra sogno Mondiale per Club e i compagni alla Juventus: 'Tiro le orecchie a Thuram. Scrive informazione.it

Locatelli: "Guardate il PSG, niente alibi. Tudor dna Juve, sa come parlarci. E a Thuram ci penso io" - Il centrocampista e capitano bianconero: "La fascia al braccio con un trofeo in mano, sogno solo questo" ... Come scrive tuttosport.com