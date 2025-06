Yeman Crippa | Ormai sono un maratoneta Non mi aspettavo la chiamata per i 5000 in Coppa Europa ma c’è bisogno di me

Yeman Crippa, volto noto dell’atletica italiana, sorprende ancora: passato dai 5000 metri alla maratona, si prepara ad affrontare le grandi sfide della stagione. Ospite di Run2U su OA Sport, il 28enne trentino ha condiviso i suoi progressi e la determinazione che lo spingono verso Madrid e i Mondiali. “Io sto bene. Ho ripreso ad...” Scopri come l’atleta si sta preparando per questi eventi cruciali, tra passione e dedizione senza limiti.

Yeman Crippa è stato ospite nell’ultima puntata di Run2U, trasmissione di approfondimento sull’atletica leggera visibile sul canale Youtube di OA Sport. Il 28enne trentino è diventato ormai uno dei fondisti italiani più forti di sempre a livello cronometrico e si appresta ad affrontare due tra gli eventi clou della stagione: i 5000 metri agli Europei a squadre di Madrid e soprattutto la Maratona dei Mondiali. “ Io sto bene. Ho ripreso ad allenarmi ormai da più di un mese in vista della Maratona dei Mondiali a Tokyo di metà settembre. Qui a Trento inizia a far caldo come in tutta Italia, infatti tra meno di due settimane è ora di salire in montagna in altura per preparare al meglio quest’obiettivo. 🔗 Leggi su Oasport.it