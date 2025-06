Yamaha Ténéré 700 e Ténéré 700 Rally 2025 | tecnologia sostanza e anima da Dakar

Yamaha Ténéré 700 e Rally 2025 incarnano la perfetta sintesi tra tecnologia, sostanza e anima da Dakar. Questa leggenda si rinnova con evoluzioni intelligenti, mantenendo il cuore guerriero che l’ha resa iconica. Attraverso dettagli tecnici studiati, ascolto delle esigenze degli appassionati e test sul campo, Yamaha conferma di aver creato un’avventura su due ruote che non conosce limiti. Scopriamo insieme come si comporta questa nuova incarnazione su...

La Yamaha Ténéré 700 è una leggenda e per il 2025 cambia esattamente come dovrebbe cambiare una leggenda: il giusto. Niente rivoluzioni ma evoluzioni intelligenti. Sotto l’aspetto simile (ma non identico) si nasconde un lavoro profondo, fatto di dettagli tecnici, ascolto degli utenti e tanti chilometri veri, percorsi anche nel deserto. In questa prova completa vi raccontiamo come va, sia nella nuova versione standard che nella Rally Edition, su un percorso misto di circa 180 km con il 70% di offroad duro, quello con sassi appuntiti, buche traditrici e curve a sorpresa. La ciclistica resta il punto di forza: la moto è nata per l’avventura e stupisce per equilibrio anche sull’asfalto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it