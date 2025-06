XX Giugno assegnato l’Albo d’Oro Cerimonia carica di emozione | Un simbolo della nostra comunità

Il 20 giugno a Perugia si è celebrato l’Albo d’Oro, un momento carico di emozione e orgoglio cittadino. Questa cerimonia rappresenta molto più di un semplice riconoscimento: è un simbolo vivo della nostra comunità, che premia meriti eccezionali e ispira responsabilità civica. Quest’anno, tra i premiati, spicca Chiara Andidero, giovane campionessa italiana con disturbo dello spettro autistico, esempio di determinazione e speranza per tutti noi.

Il XX Giugno a Perugia è da anni anche "Albo d’Oro", la massima onorificenza cittadina che per dirlo con le parole della sindaca Vittoria Ferdinandi "non è solo un elenco di nomi, ma un simbolo della nostra comunità che ci insegna ad essere cittadini e cittadine responsabili verso gli altri". E così quest’anno è toccato prima di tutto a Chiara Andidero (sezione under 30), giovane con disturbo dello spettro autistico, è campionessa italiana e mondiale di nuoto della Federazione Italiana Sport parolimpici: i suoi ringraziamenti sono andati alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che l’hanno sempre sostenuta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - XX Giugno, assegnato l’Albo d’Oro. Cerimonia carica di emozione: "Un simbolo della nostra comunità"

