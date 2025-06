X-Men | i personaggi pronti per l’arrivo nell’MCU

l’arrivo dei celebri X-Men, pronti a rivoluzionare il Marvel Cinematic Universe e a scrivere nuovi capitoli di avventura. L’attesa si fa sempre più palpabile: cosa ci riserveranno questi personaggi iconici nel prossimo grande capitolo? Con la loro introduzione, il MCU si prepara a un’epoca di storie ancora più emozionanti e sorprendenti, lasciando gli appassionati affascinati e ansiosi di scoprire il futuro.

Il Marvel Cinematic Universe (MCU) sta pianificando l’introduzione dei mutanti, un elemento atteso da tempo che promette di rivoluzionare la sua narrazione. Negli ultimi diciassette anni, il franchise ha subito una profonda evoluzione, passando da protagonisti meno noti a un cast sempre più ricco di personaggi potenti e complessi. Con la conclusione della Saga del Multiverso, si prevede un’espansione significativa dell’universo mutante, con alcune figure che potrebbero fare il loro debutto in modo strategico e coinvolgente. magik: una potenziale rivelazione nel MCU. Magik è stata tra le ultime mutanti ad essere presentate in live-action dopo l’acquisizione dei diritti da parte di Disney sui personaggi Fox. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - X-Men: i personaggi pronti per l’arrivo nell’MCU

