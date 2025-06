WWE | Secondo dark match consecutivo per Hikuleo prima dell’inizio di SmackDown

settimana scorsa aveva già impressionato con la sua vittoria contro Kit Wilson. La sua presenza si conferma come un elemento da tenere d’occhio, alimentando curiosità e aspettative tra i fan. Ma chi sarà il misterioso sfidante di questa settimana? L’anticipazione cresce: Hikuleo potrebbe essere pronto a sorprendere ancora una volta, lasciando intravedere il suo potenziale nel cuore dello show blu. La scena è tutta sua, e il prossimo match potrebbe svelare grandi novità.

Settimana scorsa Hikuleo ha disputato il primo incontro in WWE lottando in un dark match prima dell’inizio di SmackDown sconfiggendo Kit Wilson dei Pretty Deadly. Ieri notte la cosa si è ripetuta. Hikuleo ha nuovamente lottato a telecamere spente prima dell’inizio dello show blu. Altro dark match. Anche questa settimana Hikuleo ha lottato in un dark match prima dell’inizio di SmackDown. Stavolta ha affrontato un wrestler “sconosciuto”, di cui non si sa ancora il nome, portando a casa un’altra vittoria. Resta da capire quando avverrà il suo debutto in tv e se la WWE deciderà di inserirlo nella dinamiche tra Solo Sikoa e Jacob Fatu che si affronteranno a Night Of Champions. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Secondo dark match consecutivo per Hikuleo prima dell’inizio di SmackDown

