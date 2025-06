WWE | LA Knight risponde a Seth Rollins e affronta Bronson Reed in un match da brividi

La scena di SmackDown si infiamma quando La Knight, accolto con entusiasmo, risponde a Seth Rollins e si prepara ad affrontare Bronson Reed in un match che promette adrenalina pura. Tra tensioni e rivelazioni, il pubblico è pronto a vivere un altro capitolo emozionante di questa saga. La tensione cresce, e le sorprese non sono ancora finite: chi uscirà vittorioso da questo scontro epico?

La puntata di SmackDown  della scorsa notte si apre con l'ingresso trionfale di LA Knight, accolto da una fragorosa ovazione del pubblico. Knight si dirige verso il ring, accompagnato da un recap del Fatal 4-Way vinto da Jey Uso  durante l'ultima puntata di RAW, grazie anche all'intervento di Knight. Knight ha parlato poi di quanto accaduto a Money in the Bank, lamentando come gli uomini di Seth Rollins  siano intervenuti per ostacolarlo. Sebbene solitamente lasci correre certe cose, stavolta non ha potuto ignorare l'affronto e ha deciso di vendicarsi, ostacolando uno degli uomini di Rollins nel torneo del King of the Ring.