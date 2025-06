WWE | John Cena ribalta la pipe bomb il campione demolisce CM Punk con le sue stesse armi

Tutto è iniziato quando Cena si è infilato nel cuore di quella rivalità iconica, ribaltando le sorti della scena WWE con una mossa a sorpresa che ha lasciato tutti senza fiato. Con un colpo di scena epico, il campione ha dimostrato che, anche dopo 14 anni, la vendetta più dolce è quella servita fredda. Un finale che ha scritto un nuovo capitolo di questa straordinaria saga di rivincite e emozioni indimenticabili.

Una vendetta servita fredda quattordici anni dopo. La storia si ripete, ma questa volta con i ruoli invertiti. John Cena ha chiuso SmackDown in piedi sopra un CM Punk steso al tappeto, dopo avergli lanciato contro un promo devastante che riecheggiava punto per punto la famosa "pipe bomb" che Punk gli rivolse nel 2011. Un momento televisivo che ha lasciato il pubblico di Grand Rapids diviso tra shock e ammirazione. Tutto è iniziato quando Cena si è intenzionalmente fatto squalificare durante il suo match contro R-Truth. CM Punk è corso in soccorso dell'avversario, ma è stato accolto da un colpo basso e due colpi di cintura alla testa.

