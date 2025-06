WWE | Jacob Fatu difenderà il titolo degli Stati Uniti a Night of Champions

L’attesa cresce per Night of Champions, dove Jacob Fatu si prepara a difendere il prestigioso titolo degli Stati Uniti contro il suo ex alleato Solo Sikoa. L’ultima puntata di SmackDown ha acceso i riflettori su un confronto carico di emozioni e rivalità, annunciando un match che promette scintille in Arabia Saudita. La battaglia tra i due non sarà solo una sfida per la cintura, ma anche uno scontro di storie e sentimenti profondi.

La resa dei conti nella Bloodline arriva in Arabia Saudita. Il titolo degli Stati Uniti sarà in palio a Night of Champions il prossimo 28 giugno. Jacob Fatu dovrà difendere la cintura contro il suo ex compagno di stable Solo Sikoa, in quello che si preannuncia come uno scontro carico di tensione e storia personale. L’annuncio è arrivato durante l’ultimo episodio di SmackDown, dove i due hanno avuto un confronto faccia a faccia nel ring che ha poi portato Fatu a confermare ufficialmente il match attraverso un promo backstage. Il confronto a SmackDown con l’intervento di Jimmy Uso. Durante l’episodio, Solo Sikoa ha invitato Jacob Fatu nel ring con la scusa di “chiarire l’aria” tra loro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Jacob Fatu difenderà il titolo degli Stati Uniti a Night of Champions

