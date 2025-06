WWE | Censurato il nome di Vince McMahon durante la rimessa in onda della pipe bomb di CM Punk

La tensione tra John Cena e CM Punk si infiamma in vista di Night Of Champions, ma un dettaglio ha acceso i riflettori sui retroscena della WWE. Durante un segmento di SmackDown, la federazione ha trasmesso la sua celebre "pipe bomb" di Punk, omettendo il nome di Vince McMahon, sollevando domande tra i fan su possibili censura o scelte strategiche. Un episodio che aggiunge pepe alla storyline e alimenta l’attesa del grande evento.

In vista di Night Of Champions la faida tra John Cena e CM Punk si è riaccesa. Ieri notte a SmackDown John Cena ha lanciato la sua pipe bomb, dopo aver schiantato Punk di un tavolo, servendo così la sua vendetta a 14 anni di distanza dalla celebre pipe bomb del ragazzo di Chicago. La WWE, in un videoclip, ha riproposto il segmento, ma non è sfuggito ai fan un particolare. Cancellato il nome di Vince. Tramite un videoclip nel corso della puntata di SmackDown di ieri notte, la WWE ha riproposto la celebre pipe bomb lanciata da CM Punk nel 2011 durante un episodio di Monday Night Raw. In un passaggio di quel promo Punk pronunciò nei confronti del leader della C-Nation la frase: “Se c’è una cosa che sai fare meglio di me è leccare il c**o a Vince McMahon”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net