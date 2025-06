WWE | Asuka e Randy Orton volano in finale a loro la chance di diventare Queen e King of the Ring

L’episodio del 20 giugno di SmackDown ci ha regalato emozioni indimenticabili, con Asuka e Randy Orton che si sono aggiudicati il biglietto per la finale di King and Queen of the Ring. Alla Van Andel Arena di Grand Rapids, la serata ha acceso il desiderio di vittoria: chi si laureerà re e regina? La risposta arriverà a WWE Night of Champions, ma una cosa è certa: nessuno è pronto per loro...

L'episodio del 20 giugno di SmackDown è stato uno show di grande rilievo, andato in scena alla Van Andel Arena di Grand Rapids, Michigan. La serata ha visto le semifinali dei tornei King and Queen of the Ring, determinando i primi due finalisti che si contenderanno la corona a WWE Night of Champions. Nel primo match della serata, Alexa Bliss ha affrontato Asuka in una semifinale molto attesa del Queen of the Ring. NOBODY IS READY FOR ASUKA #SmackDown pic.twitter.comAk2QcQIV74 — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) June 21, 2025 Le due, si conoscono bene, e questo ha reso l'incontro particolarmente combattuto.

