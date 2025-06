WWE | Annunciati ben tre match titolati per il prossimo SmackDown in Arabia Saudita

poche settimane dal grande evento Night Of Champions. La WWE si prepara a regalare agli appassionati uno spettacolo imperdibile con tre match titolati, tra cui il tanto atteso confronto tra John Cena e CM Punk per il WWE Undisputed Title. L'episodio di SmackDown in Arabia Saudita promette emozioni, sorprese e sfide epiche. Prepariamoci a vivere un appuntamento da non perdere, dove il ring sarà teatro di battaglie memorabili.

La WWE si appresta alla trasferta in Arabia Saudita. Il 28 giugno c’è infatti in programma il PLE Night Of Champions con la sfida, tra gli altri match, tra John Cena e CM Punk per il WWE Undisputed Title. In Arabia Saudita, però, si svolgerà anche l’episodio di SmackDown di settimana prossima, con una card che si preannuncia ricca. 3 Match titolati. Card ricca quella del prossimo episodio di SmackDown che si svolgerà in Arabia Saudita a poche ore dall’appuntamento con Night Of Champions. La WWE per l’occasione, infatti, ha annunciato ben tre match titolati. Tiffany Stratton difenderà il suo WWE Women’s Title contro Nia Jax in un Last Woman Standing Match e occhio a Naomi che con la sua valigetta del Money In The Bank potrebbe approfittarne. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Annunciati ben tre match titolati per il prossimo SmackDown in Arabia Saudita

