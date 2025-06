WTA Nottingham 2025 risultati 21 giugno | Dayana Yastremska e Mccartney Kessler si contenderanno il titolo

Il 21 giugno a Nottingham si accendono le finali delle WTA 250, con Dayana Yastremska e McCartney Kessler pronte a contendersi il titolo sul suggestivo campo in erba. Dopo emozionanti scontri, il torneo femminile ha svelato le sue protagoniste: due talentuose atlete determinate a lasciare il segno nel 2025. Chi vincerĂ questa affascinante sfida? Scopriamolo domani alle 13.00 italiane, in un duello che promette spettacolo e passione.

Si conoscono i nomi delle due finaliste del tabellone principale di singolare dei Nottingham Open 2025 di tennis, torneo combined, per quanto concerne il settore femminile di categoria WTA 250, in corso sull’ erba outdoor della cittĂ britannica, che domani, dalle ore 13.00 italiane, vedrĂ fronteggiarsi per il titolo l’ucraina Dayana Yastremska. Nella parte alta del main draw la statunitense Mccartney Kessler regola la slovacca Rebecca Ĺ ramková con il netto punteggio di 6-4 6-2, maturato in un’ora e dieci minuti. A decidere la sfida sono i 7 game consecutivi conquistati dalla nordamericana a cavallo tra prima e seconda frazione, dal 3-4 al 6-4 4-0. 🔗 Leggi su Oasport.it