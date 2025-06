WTA Berlino 2025 risultati 21 giugno | la finale sarà tra Marketa Vondrousova e Wang Xinyu

Le emozioni sono alle stelle ai Berlin Tennis Open 2025! Dopo intense semifinali disputate oggi sull’erba di Berlino, domani si accenderà la grande finale tra la talentuosa Markéta Vondroušová e la sorprendente Wang Xinyu. Chi alzerà il trofeo di questa prestigiosa tappa WTA 500? La risposta arriverà alle ore 12.00, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis.

Si sono disputate quest'oggi entrambe le semifinali dei Berlin Tennis Open 2025, torneo di categoria WTA 500, in corso sull' erba outdoor della capitale tedesca: l'ultimo atto, in programma domani a partire dalle ore 12.00, vedrà sfidarsi la ceca Markéta Vondroušová e la la qualificata cinese Wang Xinyu. Nella parte alta del tabellone la ceca Markéta Vondroušová regola la numero 1 del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, sconfitta con lo score di 6-2 6-4 in un'ora e 22 minuti di gioco. La ceca nel primo set ottiene il break nel terzo e nel settimo game, mentre nella seconda frazione recupera dallo 0-2.

