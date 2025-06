Wta 500 Berlino Vondrousova batte la numero 1 Sabalenka e conquista la finale

In un sorprendente colpo di scena a Berlino, Marketa Vondrousova ha eliminato la leader mondiale Aryna Sabalenka, conquistando così un posto in finale nel prestigioso torneo WTA 500 su erba. La giovane tennista ha dimostrato coraggio e talento, scrivendo una pagina memorabile di questa edizione. Segui con noi tutte le emozioni della competizione su Sportface Tv e non perdere nessun aggiornamento sulla tua app preferita, disponibile gratuitamente su Play Store.

Marketa Vondrousova ha eliminato la numero 1 al mondo Aryna Sabalenka e conquistato la finale nel torneo WTA 500 su erba di Berlino. La tennista Marketa Vondrousova ha conquistato un posto in finale nel torneo WTA 500 su erba di Berlino battendo la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it. La ceca, che era scesa al 164o posto del ranking mondiale dopo aver saltato diversi mesi (luglio 2024-gennaio 2025 e marzo-maggio 2025) a causa di un infortunio alla spalla sinistra, non raggiungeva una finale dal titolo vinto a Wimbledon nel 2023. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: berlino - vondrousova - numero - sabalenka

WTA Berlino 2025, buona la prima per Rybakina e Shnaider. Vondrousova elimina Keys - ha dimostrato grande determinazione superando in tre set la statunitense Keys, regalando agli appassionati un match emozionante e ricco di suspense.

BERLINO: SABALENKA OUT Ad andare in finale sarà Vondrousova che batte la numero uno al mondo con il risultato di 6/2 6/4! skysporttennis Vai su Facebook

Pronostico e quote Aryna Sabalenka – Marketa Vondrousova, Semifinale WTA Berlino 21-06-2025 https://ift.tt/E9zxT4i #scommesse #pronostici Vai su X

Berlino su : Vondrousova doma Sabalenka, prima finale dopo due anni; WTA Berlino: altro stop per Sabalenka, a lezione da Vondrousova. La ceca torna in finale dopo due anni; Sabalenka ancora in crisi: dopo il flop di Parigi perde a Berlino contro la 164 al mondo. E non la prende bene....

WTA Berlino: altro stop per Sabalenka, a lezione da Vondrousova. La ceca torna in finale dopo due anni - La numero 1 al mondo, già reduce dalla grande ma stancante rimonta al tie- Come scrive ubitennis.com

Sabalenka nervosa e confusa: fuori a sorpresa a Berlino con la 164 del mondo - La bielorussa fuori in semifinale contro la Vondrousova, vincitrice a Wimbledon due anni fa ... Riporta corriere.it