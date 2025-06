Witch League | la Zona Ovest di Marotta vola in finale contro Barber Drink

Un mix di entusiasmo, passione e adrenalina che ha coinvolto migliaia di appassionati da ogni angolo. La zona ovest di Marotta si è distinta come protagonista indiscussa, volando in finale contro Barber Drink in un match che resterà nella memoria di tutti gli spettatori. La Witch League continua a stupire, regalando emozioni autentiche e un’energia contagiosa che promette una finale epica e ricca di sorprese. L’attesa ora si fa ancora più intensa...

Tempo di lettura: 2 minuti Tifo, passione ed emozioni: il venerdì di semifinali della Witch League è stato un successo inimmaginabile. Quasi mille unità si sono radunate in via Cesine, a San Giorgio del Sannio, al centro sportivo ‘Francesca’, per presenziare ai due match di accesso all’attesissima finale. Registrati numeri esorbitanti anche nella live di Twitch, che come sempre ha trasmesso in streaming le gare di giornata, condendole con telecronaca e interviste live: oltre 410 spettatori connessi in contemporanea e 5.000 visualizzazioni complessive. Nel primo atto, i campioni in carica di Fourteen Pop hanno ceduto il passo contro la favorita Barber Drink, al termine di un match combattutissimo e che li ha visti sempre in vantaggio, deciso però dall’infausto destino e da due episodi di gioco: 4-3 il punteggio definitivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it