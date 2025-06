Wirtz Liverpool è ufficiale | affare da 137 milioni di euro! Il tedesco diventa l’acquisto più caro della storia della Premier League Tutti i dettagli

Il Liverpool ha fatto storia: Florian Wirtz, talento tedesco ex Bayer Leverkusen, diventa il giocatore più costoso della Premier League con un affare da 137 milioni di euro. Un investimento faraonico che sottolinea la volontà dei Reds di puntare in alto. Questa operazione rivoluzionaria incarna la forza del mercato e l’ambizione del club. Ma quali sono le sfide e le aspettative per Wirtz nel nuovo contesto? Scopriamolo insieme.

Wirtz Liverpool, è ufficiale: affare da 137 milioni per diventare il colpo più costoso della storia della Premier. Il comunicato del club. 137 milioni di euro: Florian Wirtz è ufficialmente diventato il calciatore più pagato della storia della Premier League. L’ex Bayer Leverkusen è un nuovo giocatore del Liverpool. Il club inglese ha annunciato la firma del gioiello tedesco. Florian Wirtz is a Red. pic.twitter.comg8Sw65eGxT — Liverpool FC (@LFC) June 20, 2025 Wirtz sbarca così in Premier League, allontanando ulteriormente Federico Chiesa dai Reds. L’ex Juve si avvicina al ritorno in Italia. . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Wirtz Liverpool, è ufficiale: affare da 137 milioni di euro! Il tedesco diventa l’acquisto più caro della storia della Premier League. Tutti i dettagli

