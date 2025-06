Windstorm – Liberi nel vento | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera, su Italia 1 alle 21:20, vi aspetta "Windstorm – Liberi nel vento", un emozionante film del 2013 diretto da Katja von Garnier. Tratto dal romanzo di Carola Wimmer, questa storia avvincente segue Mika, una quattordicenne alle prese con sfide scolastiche e il suo legame speciale con i cavalli. Un viaggio tra amicizia, coraggio e libertà che non dovreste perdere. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa avventura coinvolgente!

Windstorm – Liberi nel vento: trama, cast e streaming del film. Questa sera, sabato 21 giugno 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Windstorm – Liberi nel vento, film del 2013 diretto dalla regista Katja von Garnier; il soggetto è tratto dal romanzo Ostwind – Zusammen sind wir frei di Carola Wimmer. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. La quattordicenne Mika ha preso un brutto voto ad una verifica a scuola e viene costretta dai suoi genitori a saltare il campeggio passando l’estate presso la fattoria della sua severa nonna, lontana da ogni tipo di svago per andare alla scuola di equitazione della nonna per tutta l’estate. 🔗 Leggi su Tpi.it