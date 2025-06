Wimbledon resta in esclusiva su Sky Sport e NOW | rinnovati i diritti fino al 2030

Il prestigioso torneo di Wimbledon, simbolo indiscusso del tennis mondiale, continuerà a essere protagonista assoluto sui nostri schermi grazie a Sky Sport e NOW, che hanno rinnovato i diritti di trasmissione fino al 2030. Questa partnership esclusiva garantisce agli appassionati un accesso privilegiato alle emozioni più intense del Grande Slam. Con un accordo solido e duraturo, il fascino di Wimbledon rimane più vicino che mai: un appuntamento che non si può perdere.

Il torneo di Wimbledon, iconico appuntamento del Grande Slam di tennis, sarà su Sky Sport e in streaming su NOW, oltre che per le edizioni 2025 e 2026, anche per il quadriennio 2027-2030. Grazie al nuovo accordo con l'All England Lawn Tennis Club (AELTC), Sky ha infatti acquisito i diritti di trasmissione in esclusiva per .