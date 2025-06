Wimbledon 2025 Fognini entra nel main draw | sarà la sua 15esima volta Chi sono i 10 italiani al via

Wimbledon 2025 si accende con una sorpresa di grande rilievo: Fabio Fognini, dopo un periodo di alti e bassi, conquista il main draw per la quindicesima volta. La sua presenza è stata resa possibile dall’assenza di Arthur Fils, infortunato al Roland Garros. Ma chi sono gli altri talentuosi italiani pronti a sfidare l’erba londinese? Ecco i dieci italiani che scenderanno in campo quest’anno, pronti a scrivere nuove pagine di storia.

Una sola vittoria negli ultimi due mesi, ma Fabio Fognini giocherà anche quest’anno a Wimbledon. Sarà la sua quindicesima volta sull’erba londinese. Lo farà a causa del forfait di Arthur Fils, tennista francese che non ha evidentemente ancora recuperato dall’infortunio al Roland Garros, dove decise di non scendere in campo al terzo turno contro Andrey Rublev. Uno scenario che per Fognini si era aperto già qualche giorno fa, quando Sebastian Korda aveva annunciato di non giocare Wimbledon. Adesso, con la rinuncia di Fils è certa la partecipazione del tennista italiano 38enne e punta di diamante del movimento in Italia prima dell’arrivo dei vari Sinner, Berrettini e Musetti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Wimbledon 2025, Fognini entra nel main draw: sarà la sua 15esima volta. Chi sono i 10 italiani al via

