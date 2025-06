Wimbledon 2025 Casper Ruud costretto a rinunciare ai Championships Matteo Berrettini certo di essere di testa di serie

Wimbledon 2025 si avvicina e il panorama si fa sempre più interessante: con Casper Ruud costretto a rinunciare ai Championships, l’attenzione si sposta su Matteo Berrettini, ormai certo di essere tra le teste di serie più alte. Tra novità e assenze illustri, il torneo promette emozioni inattese. Ma quali saranno le sorprese e le sfide che ci aspettano sui prati di Londra? Restate sintonizzati, perché il grande calcio inizia ora!

Arrivano novità importanti pensando a quel che sarà a Wimbledon tra poco più di una settimana. Lo Slam di Londra si avvicina sempre di più (30 giugno-13 luglio) e sui prati britannici ci sono dei forfait che tengono banco. Oltre al cinese Zhizhen Zhang, nelle ultime ore si è dovuto prendere atto dell'assenza dell'attuale n.15 del mondo, Casper Ruud. Il norvegese, che già si era cancellato dal torneo della prossima settimana a Maiorca (Spagna), ha deciso di non prendere parte ai Championships a causa di un problema al ginocchio che si è manifestato in maniera molto chiara nel corso dell'ultimo Roland Garros.

