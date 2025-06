Williams Calamity mentre Lucas Ribeiro Worldie viene cancellato

Il calcio internazionale è scosso da un episodio incredibile: Lucas Ribeiro firma un gol spettacolare per i Mamelodi Sundowns, portandoli in vantaggio contro il Borussia Dortmund. Ma la gioia dura poco, travolta da un errore clamoroso del portiere Ronwen Williams. Un calamità che ha fatto il giro del web e che resterà impressa come uno dei momenti più sorprendenti della stagione. La domanda ora è: come reagiranno le squadre a questa strana fatalità?

2025-06-21 18:27:00 Il web non parla d’altro: Lucas Ribeiro ha segnato uno straordinario goal individuale per dare a Mamelodi Sundown un vantaggio iniziale contro il Borussia Dortmund solo per il vantaggio di essere spazzato via a seguito di un momento di follia dal portiere Ronwen Williams.. La squadra sudafricana, che ha battuto Ulsan nella loro partita di apertura negli Stati Uniti, si era già avvicinata attraverso Tashreeq Matthews – Gregor Kobel che ha parlato del suo tiro – quando Ribeiro ha colpito dopo 11 minuti. Matthews ha scelto il numero 10 a centrocampo e Ribeiro ha immediatamente girato Niklas Sule prima di correre verso la porta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

