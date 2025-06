Wesley Juventus arrivano nuove conferme | osservato speciale al Mondiale per Club Il Flamengo ha già fissato il prezzo per la sua cessione

La Juventus continua a monitorare con attenzione Wesley, il talentuoso esterno del Flamengo già nel mirino dei bianconeri. Con le sue prestazioni al Mondiale per club che attirano gli sguardi degli osservatori, il giovane talento brasiliano si sta affermando come uno dei nomi caldi del calciomercato estivo. Il Flamengo ha già fissato il prezzo della cessione, mentre i contatti tra i due club sono in corso: il futuro di Wesley potrebbe essere ancora più brillante in Italia.

Wesley Juventus, il Flamengo ha già fissato il prezzo: osservatori lo monitorano al Mondiale. Tutti gli aggiornamenti di calciomercato. Osservatori della Juventus a Filadelfia per l’esterno del Flamengo Wesley. Come riportato da La Stampa, che parla di missione bianconera, emissari del club hanno già visionato dal vivo l’esterno brasiliano già nel giro della Seleçao di Ancelotti. Il Flamengo, dal canto suo, per sedersi al tavolo delle trattative chiede almeno 25 milioni di euro. La Juve fa sul serio anche per Wesley. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Wesley Juventus, arrivano nuove conferme: osservato speciale al Mondiale per Club. Il Flamengo ha già fissato il prezzo per la sua cessione

Wesley Juventus, nuova idea per la fascia! Possibile incontro con il Flamengo già negli USA. L’indiscrezione e tutti i dettagli - La Juventus pensa in grande per rafforzare la fascia destra: potrebbe arrivare Wesley, giovane talento brasiliano del Flamengo, già nel giro della Nazionale.

