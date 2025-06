Wesley Juve Gazzetta occhi puntati sul laterale del Flamengo | emissari bianconeri lo stanno monitorando dal vivo al Mondiale I dettagli

Occhi puntati sul talento brasiliano Wesley Juve, il laterale del Flamengo oggetto di osservazione da parte degli emissari bianconeri durante il Mondiale per Club. La Juventus intensifica le proprie valutazioni per rinforzare la corsia destra, e Wesley rappresenta uno dei nomi più caldi nel mirino del club. La strategia di mercato si fa concreta: il futuro potrebbe già scriversi con il sorriso di un nuovo acquisto.

Wesley Juve (Gazzetta), occhi puntati sul laterale del Flamengo: emissari bianconeri lo stanno monitorando dal vivo al Mondiale per Club. I dettagli. Tra gli obiettivi del calciomercato Juve per questa sessione estiva c'è anche l'inserimento in rosa di un nuovo esterno destro. Nel mirino del club bianconero c'è da tempo anche Wesley del Flamengo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport alcuni emissari della Vecchia Signora lo stanno monitorando dal vivo al Mondiale per Club come successo ieri sera in occasione della sfida che il Flamengo ha giocato contro il Chelsea. Servono 30 milioni di euro per strapparlo ai brasiliani.