Week end d'estate 21-22 giugno a Firenze e in Toscana | spettacoli ed eventi

Vivi un weekend indimenticabile tra arte, musica e tradizioni nella splendida Toscana! Dal Festival del Maggio con le celebri opere di Aida e Mehta, ai concerti gratuiti per la Festa della Musica, senza dimenticare film sotto le stelle di Apriti Cinema e il vivace Campi Beer Festival. Un’occasione imperdibile per immergersi nell’atmosfera magica di Ville e giardini incantati e godersi l’estate toscana al massimo. Continua a leggere per scoprire tutti gli eventi da non perdere!

Aida e Mehta al Festival del Maggio, i concerti gratis per la Festa della Musica, i film gratis di Apriti cinema, il Campi Beer Festival, Arcobaleno d'estate, Ville e giardini incantati

Estate e treni, fino a settembre lavori sulla Firenze - Viareggio - L'estate si apre con importanti novità sui binari: fino a settembre, i lavori di Rete Ferroviaria Italiana sulla linea Firenze – Pistoia – Viareggio continueranno a migliorare il servizio, garantendo una maggiore regolarità e comfort ai passeggeri.

Sagre d’estate in Toscana, gli appuntamenti del weekend; Cosa fare questo weekend a Firenze; Profumi d’estate e tradizioni toscane: gli eventi e le sagre da vivere il 21 e 22 giugno.

Arcobaleno d’Estate: su il sipario. Il brindisi più bello è per la Toscana. Una settimana di eventi ed emozioni - Firenze, l’inaugurazione della XIII edizione della kermesse promossa dalla Regione insieme a La Nazione. Scrive msn.com

20 giugno, la notte magica del solstizio. A Firenze si prepara l’acqua di San Giovanni - Si inizia da ora a raccogliere erbe e fiori che serviranno a preparare l’elisir dalle proprietà curative e in grado di portare fortuna e prosperità ... Secondo msn.com