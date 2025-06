Weah via dalla Juventus? Due club di Premier League sulle tracce dell’americano lo scenario adesso è completamente cambiato

La possibile cessione di Timothy Weah dalla Juventus sta facendo tremare il calciomercato estivo. Con due club di Premier League sulle tracce dell’americano, la situazione è in rapido fermento e potrebbe cambiare radicalmente lo scenario dei transfert. Dall’arrivo di Tudor, Weah ha trovato meno spazio e le sue chances di restare in bianconero diminuiscono. La finestra si preannuncia infuocata, e tutto può ancora succedere.

