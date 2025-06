Vuelle un incontro in agenda con il Loreto

Andrea Valli, presidente della Vuelle, annuncia con entusiasmo: "Abbiamo in agenda un incontro con il Loreto, partner di grande valore, per discutere della proposta di diventare squadra satellite e far crescere i nostri giovani talenti. La collaborazione tra le nostre realtà può aprire nuove strade per il futuro del basket locale. La prossima settimana ci confronteremo in modo riservato, certi che questa alleanza rappresenti un passo importante verso successi condivisi."

"La proposta del Loreto di diventare squadra satellite della Vuelle, dove far giocare i nostri giovani? Ne parleremo la prossima settimana: abbiamo un appuntamento, preferiamo riservatezza. Con Pizza, che conosco bene, ci siamo parlati anche qualche giorno fa, mentre con Vincenzo Baldini, il nuovo presidente che subentra, siamo amici di vecchia data. Anzi, andavamo insieme a vedere le partite del Loreto". Così Andrea Valli, presidente della Vuelle risponde sulla questione che questa settimana ha tenuto banco. La promozione in serie B nazionale della squadra nata in un quartiere, e arrivata oggi una categoria sotto la realtà cestistica di riferimento cittadina, ha acceso l'interesse attorno al destino del Loreto.

