Vorrei una legge che Classe premiata in Senato

Nel cuore di Montopoli, i giovani studenti dell’Angelica hanno vissuto un’esperienza unica: una prova di democrazia premiata in Senato, nata da una lezione sull’antica Grecia. Questa iniziativa, parte del bando "Vorrei una legge che...", dimostra come la creatività e l’impegno dei bambini possano diventare strumenti concreti di partecipazione civica. Un esempio di come il futuro si costruisca anche a partire dai sogni dei più piccoli.

MONTOPOLI I bambini che hanno appena concluso la 5^ A della Primaria dell'Angelica, dell'istituto comprensivo Galileo Galilei di Montopoli, si sono cimentati in una vera e propria prova di democrazia. E sono stati premiati in Senato. Tutto è nato da una lezione sull'antica Grecia e dal concetto di democrazia diretta e indiretta. Nello stesso momento le insegnanti stavano preparando la partecipazione al bando "Vorrei una legge che.", progetto del Senato della Repubblica nel quadro delle attività di formazione rivolte al mondo della scuola svolte con il ministero dell'istruzione e del merito. "Il bando richiede di lavorare su una proposta di legge – raccontano le insegnanti Maria Rosaria Donisi e Susanna Cantelli – promossa dai ragazzi.

Complimenti agli alunni e docenti della classe 5A della scuola primaria A. Manzi di Prato dell'Istituto Comprensivo R. Castellani. Saranno ricevuti al Senato della Repubblica tra i vincitori del concorso nazionale “Vorrei una legge che…”. La loro proposta, una l Vai su Facebook

