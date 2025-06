Vomero blatte e abusi edilizi in un locale famoso anche su TikTok

Nel cuore del Vomero, un locale molto popolare su TikTok nascondeva un inquietante segreto: blatte, abusi edilizi e irregolarità che mettevano a rischio la salute pubblica e la sicurezza dei clienti. La recente operazione interforze, coordinata dalla Polizia Locale di Napoli, ha svelato un quadro inquietante dietro l’immagine scintillante sui social. Una scoperta che ci ricorda come la verità possa essere ben diversa dalla facciata apparente.

All'interno del locale, che si trova nel quartiere Vomero, la Polizia ha scoperto una lunga serie di irregolarità. Sui social, in particolare su TikTok, il locale era molto seguito e nella realtà era anche molto frequentato dai giovanissimi. Ma una operazione interforze coordinata dal Comando della Polizia Locale di Napoli ha portato allo scoperto una

