Un impegno collettivo che fa la differenza: durante l’evento “Insieme a te per l’ambiente” a Perugia, settanta volontari hanno dimostrato il loro amore per il nostro territorio, raccogliendo oltre 105 chili di rifiuti in appena una mattina. Con 35 sacchi pieni di speranza, hanno ridato decoro a piazza Chiabolotti, Parco Bellini e altri spazi pubblici. Un esempio di come ogni gesto possa contribuire a un futuro più verde e pulito.

Nella giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati nell’ambiente e al decoro urbano sono stati raccolti da settanta volontari 35 sacchi per oltre 105 kg raccolti. Ecco i numeri della tappa di McDonald’s di “ Insieme a te per l’ambiente ”, tenutasi a Perugia venerdì mattina. L’attività di riqualificazione ha interessato piazza Alvaro Chiabolotti e il parco Bellini a Ponte San Giovanni e i parchi Ponteland e Giuseppe Pascoletti a Perugia. Vi hanno preso parte, oltre ai dipendenti dei ristoranti McDonald’s di Perugia, Ponta San Giovanni, Assisi, San Sisto, Foligno, Corciano e Bastia Umbra, anche i volontari di Retake e il Gestore dei servizi di igiene urbana a Perugia GESENU, che ha messo a disposizione dei partecipanti una loro esperta per sensibilizzare circa l’importanza della raccolta differenziata e spiegando il fenomeno del littering. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Volontari salva-ambiente. Raccolti 105 chili di rifiuti

