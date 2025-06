Volontari di Puliamo i quartieri in azione a Rorai | rimossi 15 chili di rifiuti

Nonostante il caldo torrido, i volontari di “Puliamo i quartieri” non si sono arresi: sabato 21 giugno, a Rorai Cappuccini, hanno rimosso ben 15 chili di rifiuti in un’ora e mezza di impegno. La loro determinazione dimostra che ogni azione conta per rendere il quartiere più pulito e accogliente. Con lo stesso entusiasmo, continueranno a impegnarsi per mantenere la città splendente e vivibile per tutti.

Le alte temperature non fermano i volontari di “Puliamo i quartieri". Il gruppo si è ritrovato nella giornata di sabato 21 giugno in via dello stadio per effettuare la raccolta dei rifiuti abbandonati nella zona Rorai – Cappuccini. In un'ora e mezza di attività sono stati raccolti 10 kg di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Volontari di Puliamo i quartieri in azione a Rorai: rimossi 15 chili di rifiuti

In questa notizia si parla di: volontari - puliamo - quartieri - rorai

Puliamo il bacino, decine di volontari a Bibione e Vigonovo: anche valigie tra i rifiuti - Nel weekend, decine di volontari si sono uniti per pulire i bacini fluviali di Bibione e Vigonovo, coinvolgendo anche il recupero di valigie abbandonate tra i rifiuti.

Volontari di Puliamo i quartieri in azione a Rorai: rimossi 15 chili di rifiuti; “Puliamo i quartieri”: volontari al lavoro a Pordenone, raccolta rifiuti in via del Carabiniere.

Volontari all’opera a Pordenone: strade ripulite e fiumi liberati dalla plastica - PORDENONE – È stato un fine settimana di grande impegno civico per i volontari di “Puliamo i quartieri”, che nel pomeriggio di sabato 14 giugno si sono riuniti al parcheggio Marcolin, insieme ai Minis ... Secondo nordest24.it

’Puliamo il mondo’, oggi i volontari ritornano nei quartieri - Oggi dalla mattina fino al pomeriggio, i quartieri di Cesena aderiranno all’iniziativa di Legambiente “Puliamo il mondo ... Da ilrestodelcarlino.it