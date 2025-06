Volley Alice Degradi | Cina tra le più fisiche al mondo sto sempre meglio

Le Campionesse Olimpiche sono reduci da un percorso brillante, ma il prossimo impegno contro la Cina si annuncia come una vera e propria battaglia. La sfida di domenica 22 giugno a Hong Kong rappresenta un crocevia fondamentale per le azzurre, che cercano di mantenere il ritmo e consolidare la loro posizione nella Nations League. Un match imperdibile che potrebbe decidere le sorti del loro cammino verso la finalissima.

Giornata di vigilia per l'Italia, che domenica 22 giugno (ore 14.00) affronterĂ la Cina nella Nations League di volley femminile. Dopo aver infilato sette successi consecutivi, le azzurre inseguiranno l'ottava meraviglia: a Hong Kong se la dovranno vedere contro le padrone di casa in una sfida decisamente importante in ottica qualificazione alla Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante. Le Campionesse Olimpiche sono reduci dall'affermazione al tie-break contro il Giappone e puntano a chiudere nel miglior modo possibile questa trasferta in terra asiatica. La nostra Nazionale cercherĂ di difendere il primo posto in classifica generale, ma dovrĂ prestare attenzione alle agguerrite cinesi, che sono in fase di ricambio generazionale ma che saranno sostenute da un pubblico decisamente caldo e agguerrito.