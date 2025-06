Voli per la Sardegna a quasi 1.000 euro la denuncia

Voli per la Sardegna a quasi 1000 euro: un prezzo che ha suscitato allarme tra i consumatori. L’associazione Adiconsum Sardegna denuncia un aumento anomalo dei costi dei voli nazionali verso l’isola ad agosto, superando le normali oscillazioni di alta stagione. Questa situazione rende le vacanze sulla Sardegna quasi come un viaggio intercontinentale. Un problema che sarebbe dovuto, secondo l’associazione, a un utilizzo eccessivo da parte delle compagnie aeree, alimentando preoccupazioni sulla trasparenza e sulla sostenibilità del settore.

Consumatori, prezzi proibitivi, fino 950 euro per voli Sardegna - Da sogno a costo proibitivo: quest’anno, volare in Sardegna ad agosto può costare più di un viaggio intercontinentale.

? STOP ai voli tra Israele e la Sardegna Era atteso per il 18 giugno il primo volo diretto da Tel Aviv a Olbia, ma a causa del conflitto in corso tra Israele e Iran, l’aeroporto Ben Gurion è stato chiuso. Tutti i collegamenti aerei sono sospesi fino a nuovo avviso, Vai su Facebook

Pasqua di lusso in Gallura: quasi 500 euro per i voli da Roma e Milano; Trasporto aereo, la Regione Sardegna apre al dialogo per l'abolizione dell’addizionale comunale; Voli da Linate New York quasi come Alghero.

Caro voli, torna la stangata per Sardegna e Sicilia: biglietti fino a 400 euro. L’ombra degli algoritmi gonfia-prezzi - per un biglietto andata e ritorno per le isole si arrivano a pagare quasi 400 euro, anche dopo Ferragosto. Segnala ilmattino.it