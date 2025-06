Vlahovic via dalla Juve? Ballotta va controcorrente | Ci punterei ancora ma c’è una cosa che lui dovrebbe fare

Il futuro di Vlahovic e le voci di un possibile addio alla Juventus infiammano il mondo del calcio. Mentre molti si interrogano sulla sua permanenza, Marco Ballotta si schiera controcorrente, mantenendo la speranza che l’attaccante serbo possa ancora fare la differenza in bianconero. In un ambiente pieno di incertezze, la domanda è: ci punterei ancora su di lui o è il momento di cambiare rotta? La risposta potrebbe sorprenderti.

Vlahovic lascerà la Juve? Marco Ballotta, in esclusiva a , ha parlato così del futuro dell'attaccante serbo. Intervistato in esclusiva da , l'ex portiere della Lazio Marco Ballotta ha parlato così del futuro di Dusan Vlahovic, al centro di una trattativa per il rinnovo (che non si sblocca) e sempre più lontano dalla permanenza in bianconero. BALLOTTA – Saresti favorevole ad un'eventuale cessione di Dusan Vlahovic? « Io punterei ancora su Dusan Vlahovic. Lui però deve ripartire da zero e mettersi in discussione anche se indubbiamente ha bisogno di fiducia. Non sarebbe una partenza semplice, poi sono sempre i gol a fare la differenza.