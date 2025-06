Vlahovic tiene prigioniera la Juventus | guadagna 12 milioni netti e non ha offerte dal calcio vero Libero

La saga di Dusan Vlahovic e la Juventus si avvicina a un epilogo drammatico. Con uno stipendio da 12 milioni netti e nessuna proposta concreta sul tavolo, il futuro del bomber serbo appare sempre più incerto. La difficile situazione mette in discussione il rapporto tra le parti, promettendo una separazione che promette di essere tutt’altro che indolore. Ma cosa riserverà il prossimo capitolo di questa intricata vicenda? È una storia destinata a lasciare il segno nel calcio italiano.

Dusan Vlahovic è pronto ad inguaiare la Juventus. Il rinnovo non arriva (e non arriverà), lo stipendio è alto e al momento non ci sono offerte. La separazione rischia di essere davvero traumatica. Lo scrive quest’oggi Libero, a seguire un estratto di quanto si legge. Vlahovic inguaia la Juve, sarà separazione traumatica. “Che la storia tra Dusan Vlahovic e la Juventus sia ai titoli di coda è chiaro a tutti da settimane, ma la separazione pare decisamente più complicata del previsto. Perché se la strategia della Vecchia Signora è palese, cioè vendere il centravanti serbo al più presto e dare il via alle operazioni in entrata, metterla in pratica non è altrettanto scontato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Vlahovic tiene prigioniera la Juventus: guadagna 12 milioni netti e non ha offerte dal calcio vero (Libero)

