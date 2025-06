Vlahovic nodo ingaggio Il Milan chiede lo sconto

L’attacco del Milan si gioca tra sogni e realtà, con Vlahovic al centro delle discussioni di mercato. Il club chiede uno sconto sull’ingaggio del serbo, mentre la possibile new entry si fa attendere. Tra opzioni in stand-by e necessità di consolidare il reparto, i rossoneri cercano la strategia vincente per rinforzare l’attacco e puntare deciso alla prossima stagione. Ma quale sarà la mossa definitiva?

Per l’attacco del Milan, la certezza è l’incertezza. Più che un gioco di parole, una questione d’incastri: tra costi e concorrenza, opportunità e necessità. Nella rosa attuale il solo Christian Pulisic, col suo bottino stagionale da 17 gol e 12 assist, con un contratto fino al 2027 (comunque da rinnovare), sembra poter fugare ogni dubbio alla voce continuità. A seguire: Tammy Abraham, Joao Felix e Riccardo Sottil rispediti ai rispettivi mittenti, porte di nuovo aperte per i rientranti Lorenzo Colombo e Noah Okafor, Luka Jovic in scadenza tra qualche giorno, Samuel Chukwueze in uscita, Francesco Camarda che andrà a farsi le ossa a titolo temporaneo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vlahovic, nodo ingaggio. Il Milan chiede lo sconto

In questa notizia si parla di: milan - vlahovic - nodo - ingaggio

Milan, assalto a Vlahovic: ecco l’offerta dei rossoneri - Il mercato estivo si infiamma a Milano: il Milan conta di assaltare Dusan Vlahovic, il centravanti juventino che potrebbe diventare il nuovo obiettivo di mercato dei rossoneri.

Vlahovic-Milan: i ? non intendono spingersi oltre i 7M annui per l’ingaggio. Una cosa è certa: il Milan osserva, Allegri chiama, e Vlahovic ha già dato il suo primo sì. L’affare resta legato a variabili delicate: dal nodo ingaggio alla disponibilità della Juv Vai su X

Juventus e Milan valutano uno scambio tra Vlahovic e Theo Hernandez. https://blstg.news/eQu8/ Contratti in scadenza nel 2026 e valori simili, ma resta il nodo ingaggio: il serbo guadagna il doppio (12 milioni contro i 6 di Hernandez). Operazione tecnic Vai su Facebook

Vlahovic, nodo ingaggio. Il Milan chiede lo sconto; La trama col Napoli, l'idea Milan, il nodo stipendio: Juve, chi può davvero prendere Vlahovic; Juventus, Vlahovic rifiuta Turchia e Arabia: Dusan vuole il Milan.

Vlahovic, nodo ingaggio. Il Milan chiede lo sconto - Più che un gioco di parole, una questione d’incastri: tra costi e concorrenza, opportunità e necessità. Si legge su msn.com

Vlahovic Milan, i rossoneri spaventati dalle richieste dell’attaccante! Ingaggio tagliato ma… Ultimissime - Vlahovic Milan, il club rossonero spaventato dalle richieste del serbo per quanto riguarda l’ingaggio: il taglio del serbo non basta La questione Dusan Vlahovic al Milan si conferma un nodo cruciale e ... Segnala milannews24.com