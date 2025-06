Vlahovic Milan svelata la possibile offerta dei rossoneri al centravanti serbo | ecco cosa filtra in casa Juventus Ultimissime

Vlahovic al Milan, una trattativa che tiene col fiato sospeso i tifosi di Serie A. I rossoneri sarebbero pronti a sfidare la concorrenza, offrendo una proposta allettante per l’attaccante serbo, con una valutazione di circa 30 milioni di euro e un’offerta di ingaggio vicino ai 6 milioni. La partita è aperta: ci avviciniamo a un possibile colpo di scena nel mercato estivo, che potrebbe rivoluzionare le gerarchie offensive delle nostre squadre.

Vlahovic Milan, svelata la possibile offerta dei rossoneri: la squadra di Allegri vuole fare un tentativo per l'attaccante della Juventus. Dusan Vlahovic è sempre nei pensieri del Milan di Allegri. Come riportato dal QS, la Juve chiederebbe 30 milioni di euro per il cartellino del serbo, ma il vero ostacolo nella trattativa sarebbe rappresentato dall'ingaggio di Vlahovic. Il Milan potrebbe arrivare ad offrirne quasi 6 per un contratto quinquennale, ma difficilmente il centravanti accetterà queste condizioni. Vlahovic, infatti, ha già rifiutato la riduzione dell'ingaggio con la Juve.