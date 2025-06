Vlahovic lontano dalla Juve non accetta la riduzione dell'ingaggio | cosa succederà all'attaccante

Dopo il rifiuto di Vlahovic di ridurre il proprio ingaggio, il suo futuro alla Juventus appare sempre più incerto. La situazione si fa calda e il club si trova a dover prendere decisioni cruciali per il suo reparto offensivo. Come evolverà la vicenda dell’attaccante serbo? Resta sintonizzato, perché le prossime settimane potrebbero riservare sviluppi sorprendenti.

La Juve ha proposto a Vlahovic uno stipendio dimezzato, ma l'attaccante non ha accettato la proposta dei bianconeri: il suo futuro a Torino è in bilico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

La verità dietro all'interesse del #Milan per #Vlahovic L’attaccante della #Juve sempre più lontano da Torino? Vai su X

La Juventus ha scelto l'attaccante del futuro: si punta tutto su Gyokeres ? Cifre importanti, ingaggio alto per la macchina da gol che vuole lasciare lo Sporting Lisbona. Questo significa anche una cosa: il futuro di Vlahovic è sempre più lontano da Torino. Vai su Facebook

L'offerta al ribasso, lo stipendio a salire, la Turchia: stallo Juve-Vlahovic, cosa succede - La nuova politica dei rinnovi in casa bianconera è chiara ma il calciatore prende tempo: potrebbe rischiare un anno da separato in casa ... Si legge su gazzetta.it