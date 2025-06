Vlahovic Juventus posizione rigida anche con la nuova dirigenza | l’attaccante non vuole ridursi l’ingaggio! Lo scenario per l’estate

La situazione di Dusan Vlahovic alla Juventus si fa sempre più intricata. Nonostante il cambio di gestione, l’attaccante serbo mantiene una posizione ferma sul proprio ingaggio, lasciando aperti scenari incerti per l’estate. La sua volontà di non ridursi l’ingaggio potrebbe influenzare profondamente le strategie di mercato della società bianconera. Cosa riserverà il futuro del centravanti? Solo il tempo dirà se si troverà un punto d’incontro o se si apriranno nuovi capitoli di questa complicata vicenda.

Vlahovic Juventus, non vuole ridursi l'ingaggio! Lo scenario in vista dell'estate e le ultime novità sul futuro del centravanti serbo. Cosa succede. La posizione di Vlahovic sul rinnovo del contratto con la Juventus è rimasta fin qui abbastanza rigida anche con il nuovo management. A riportare la notizia è Giovanni Albanese, de La Gazzetta dello Sport, su X: l'attaccante non sembra intenzionato a ridursi l'ingaggio, così il club lo ritiene sul mercato. Il futuro del centravanti serbo è sempre più lontano dai bianconeri.