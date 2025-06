Vlahovic Juve tira aria di svolta | atteso a breve l’incontro tra l’entourage del serbo e Comolli! Cosa può succedere

Vlahovic e la Juventus si preparano a un incrocio decisivo: un incontro tra l’entourage del serbo e Comolli potrebbe segnare una svolta fondamentale per il suo futuro. Le ultime novità alimentano l’attesa e il fermento tra i tifosi bianconeri, desiderosi di scoprire quale direzione prenderà il loro attaccante. Cosa potrebbe succedere dopo questo summit? Rimani con noi, perché le risposte sono alle porte.

dopo il summit in programma. Ci sono aggiornamenti importanti per quanto riguarda il futuro di Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport a breve è atteso l’incontro tra l’entourage del serbo e Comolli per cercare di dare una svolta alla situazione. Il nove della Juve al momento ha rifiutato le proposte ricevute da Turchia ( Fenerbahce e Galatasaray in particolare) e Arabia Saudita, mentre l’opzione Milan allo stato attuale delle cose non decolla per l’alto ingaggio percepito dal calciatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com