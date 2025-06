Vlahovic Juve cessione in stand-by | no al Fenerbahce all’orizzonte c’è un club che farebbe vacillare il serbo Ultime

Dusan Vlahovic, il prolifico attaccante della Juventus, si trova in un momento di incertezza sul suo futuro: con il Fenerbahçe che ha perso terreno, all’orizzonte potrebbe spuntare un club di Premier League pronto a mettere in discussione le sue ambizioni. La cessione del serbo si fa sempre più complessa e apre nuovi scenari per il mercato dei bianconeri. Ma quale strada prenderà davvero Vlahovic? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Vlahovic Juve, cessione in stand-by: no al Fenerbahce, all’orizzonte c’è un club di Premier League che potrebbe far vacillare il serbo. Le ultime. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Dusan Vlahovic, centravanti legato alla Juve da un contratto in scadenza nel giugno del 2026 e che non verrà rinnovato. Secondo quanto si apprende dal quotidiano il Fenerbahce non ha fatto breccia nel cuore del serbo, che aspetta la Premier League. In tal senso occhio ai possibili movimenti del Newcastle, che potrebbe tornare con decisione sul giocatore. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, cessione in stand-by: no al Fenerbahce, all’orizzonte c’è un club che farebbe vacillare il serbo. Ultime

