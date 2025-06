Vlahovic di Juventus de Torino Cosa ti è successo?

I giorni caldi del calcio italiano tornano protagonisti con Vlahovic, il talento juventino che, dopo il blitz da 83,5 milioni nel 2022, sembrava destinato a dominare. Tuttavia, la realtà ha scritto un copione diverso: il serbo si è trovato ai margini dei progetti di Igor, alla ricerca di nuove sfide. Cosa è successo realmente? Scopriamo insieme il percorso di Vlahovic e le sue prospettive future con la Juventus.

Giorni caldi per il calcio di casa nostra! Si le preguntabas a un seguidor de la Juventus cuál era el techo de DuÅ¡an Vlahovi? en 2022, cuando le ficharon procedente de la Fiorentina por 83.5 millones de euros, todos te respondían, al unísono, que ser uno de los mejores atacantes que han pasado por la Vecchia Signora. Sin embargo, la realidad del serbio ha sido muy diferente, relegado a buscarse una salida tras no entrar en los planes de Igor Tudor y siendo incapaz de encontrar un destino entre los mejores de Europa. Lejos queda ya ese futbolista que reventaba las porterías de la Serie A con el conjunto ‘Viola’ y anotó 20 goles en 24 partidos durante la temporada 20212022 que le valieron para convertirse en el gran deseo de los mejores equipos del mundo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Vlahovic di Juventus de Torino Cosa ti è successo?

In questa notizia si parla di: vlahovic - juventus - torino - cosa

Juventus, l’indizio di mercato è chiarissimo: coinvolti Vlahovic e Kolo Muani - La Juventus si prepara a un'importante strategia di mercato in vista della prossima stagione. Un indizio chiaro coinvolge due attaccanti: Vlahovic e Kolo Muani.

La Juventus ha scelto l'attaccante del futuro: si punta tutto su Gyokeres ? Cifre importanti, ingaggio alto per la macchina da gol che vuole lasciare lo Sporting Lisbona. Questo significa anche una cosa: il futuro di Vlahovic è sempre più lontano da Torino. Vai su Facebook

#Vlahovic #Juventus, è rottura! Non ha offerte e non accetta il rinnovo Lo scenario che spaventa la nuova dirigenza bianconera. Cosa filtra Vai su X

Perché Vlahovic, Conceiçao e Locatelli non giocano il derby Torino-Juventus: infortunio, scelta tecnica o squalifica?; Juventus, Vlahovic e Conceicao a parte: condizioni da valutare per il derby di Torino; Motta: Conceição-Vlahovic assenti col Toro. Gennaio non sarà cruciale.

Vlahovic lascia la Juventus? Osimhen, Jonathan David o Gyokeres le alternative. Rispunta Sancho (c'è anche il Napoli): il mercato dei bianconeri - La sfida più probante del girone sarà quella contro il ... Scrive msn.com

VLAHOVIC VIA DALLA JUVE: deve lasciare subito Torino | C’è anche l’annuncio UFFICIALE - I venti di crisi tra Vlahovic e la Juventus sono ormai divenuti di dominio pubblico: il serbo si allontana sempre più dal mondo bianconero ... ternananews.it scrive