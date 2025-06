Vizzolo i passi avanti della sanità Medici e Intelligenza Artificiale fianco a fianco nelle diagnosi

A Vizzolo, il futuro della sanità si fa strada grazie all’innovazione digitale, dove medici e intelligenza artificiale collaborano fianco a fianco. L’ASST Melegnano e Martesana sta rivoluzionando le diagnosi, integrando tecnologie avanzate che migliorano precisione e tempestività senza mai sostituire il prezioso ruolo umano. Questi strumenti rappresentano un passo decisivo verso una medicina sempre più efficace e personalizzata, ponendo le basi per un domani più sicuro e innovativo.

L' Asst Melegnano e Martesana accelera sulla strada dell' innovazione digitale, integrando strumenti di Intelligenza Artificiale nei propri reparti diagnostici. Tecnologie all'avanguardia che affiancano i medici, migliorando l'accuratezza delle diagnosi e la tempestività delle cure, senza mai sostituire il giudizio clinico umano. I nuovi strumenti di IA attualmente in uso rappresentano un ausilio prezioso per i medici radiologi e per tutti gli specialisti dell'Azienda, senza mai sostituirne il loro ruolo fondamentale, ma anzi rafforzandone le capacità decisionali nei momenti più critici e complessi.