viviparco concerto evento di barbarossa

Luglio a Pisa si trasforma in un palcoscenico di emozioni con ViviParco, la suggestiva rassegna che unisce musica, arte e natura nel Parco di San Rossore. Il punto di massimo interesse sarà giovedì 31 luglio, quando Luca Barbarossa, celebre per il suo impegno ambientale e sociale, condividerà il suo talento all’ex villa presidenziale del Gombo, creando un dialogo unico tra musica e sostenibilità . Un evento imperdibile per tutti gli amanti dell’arte e della natura.

A luglio Pisa ospita ViviParco, la rassegna culturale-ambientale che unisce musica, libri, teatro, fotografia e danza nel Parco di San Rossore, con l'obiettivo di creare un dialogo tra arte e natura e promuovere un nuovo equilibrio tra uomo e ambiente. Il momento clou sarà giovedì 31 luglio con lo spettacolo-concerto di Luca Barbarossa all'ex villa presidenziale del Gombo. Il cantautore romano, noto per l'attenzione ai temi ambientali e sociali, racconterà la sua carriera tra canzoni, aneddoti e riflessioni in un'atmosfera raccolta e intima. Con oltre quarant'anni di carriera e tredici album, Barbarossa offrirà un viaggio emotivo e personale.

