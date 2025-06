Vivere in affitto costa sempre più caro | a Firenze fino a 900 euro al mese per un monolocale

Il mercato immobiliare a Firenze si conferma un vero e proprio labirinto di sfide e opportunità. Con affitti che superano i 900 euro al mese per un monolocale, il costo della vita in città diventa sempre più elevato. Il secondo semestre del 2024 ha visto aumenti record nei canoni di locazione su tutto il territorio italiano, riflettendo una domanda crescente e un mercato in evoluzione. Ma quali sono le strategie vincenti per affrontare questa realtà?

Il mercato delle locazioni residenziali in Italia si conferma un campo minato per chi cerca casa e una fonte di crescente redditività per i proprietari. Nel secondo semestre del 2024, i canoni di affitto hanno registrato aumenti significativi su tutto il territorio nazionale, spinti da una.

Vivere da soli in un bilocale, nelle principali città italiane, è diventato insostenibile per molte persone. A Milano, per esempio, lo stipendio medio netto è di 2.003 euro al mese, ma l’affitto per un bilocale da 50 metri quadri costa in media 1.180 euro. Significa de Vai su Facebook

